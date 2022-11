Serie A | Udinese - Lecce 1 - 1

Una curiosità:e Lecce prima di questa sera avevano pareggiato solo una delle 28 sfide disputate inA, il 3.6%: si tratta della più bassa percentuale di pareggi tra due squadre che si ...Il cambio ha subito dato ragione al tecnico bianconero, grazie alla rete di Beto (servito da Success) che ha permesso ai padroni di casa di raggiungere il pareggio. A nulla valgono gli sforzi nel ...Buon pareggio del Lecce in casa dell’Udinese. Salentini in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Colombo, i friulani sono pervenuti al pareggio con Beto a venti minuti dal termine. In classifica ...Serie A 2022/2023, le parole di Lorenzo Colombo nel post-partita di Udinese-Lecce 1-1: "Cerco di lavorare per trovare il gol con cattiveria" ...