Pronostico Bitesize | Wrexham vs Oldham – 06 11 22

Leggi su justcalcio

(Di sabato 5 novembre 2022) Sito inglese: Concorrenza: Coppa d’Inghilterra Mercato: Vittoria dele gol sotto 4,5 Probabilità: 8/11 @888sport Due squadre della National League che cercheranno di prolungare la loro avventura in FA Cup domenica all’ora di pranzo, ildarà il benvenuto all’all’ippodromo. A cominciare dai padroni di casa, mentrepotrebbe aver perso una promozione della League Two la scorsa stagione, i Dragons hanno goduto di un’altra stella viola dall’apertura della campagna 2022/23. Indicati come uno dei principali contendenti questa volta, gli uomini di Phil Parkinson hanno subito una sola sconfitta dal lontano 16 agosto. Visto per l’ultima volta ottenere una meritata vittoria per 1-0 in casa contro i Maidenhead, l’ex capo del Sunderland ha anche visto la sua squadra di alto livello ...