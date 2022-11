Next Gen ATP Finals 2022 | sorteggiati i gironi Musetti con Draper | Passaro con Rune

(Di sabato 5 novembre 2022) Sono stati resi noti pochi minuti fa idelleGen ATP. L’evento che precede levere e proprie si tiene ancora una volta a Milano, in quel dell’Allianz Cloud (PalaLido). Il capoluogo lombardo ne è sede fin dalla prima edizione, che si è tenuta nel 2017. I due, in ossequio alla bandiera italiana, sono stati denominati Verde e Rosso. Nel Verde giocheranno il danese Holger, l’americano Brandon Nakashima, il ceco Jiri Lehecka e Francesco. Nel Rosso ci saranno Lorenzo, il britannico Jack, il taiwanese (Cina Taipei a livello sportivo) Chun-Hsin Tseng e lo svizzero Dominic Stricker. Sono alternate, in questo ordine, Matteo Arnaldi e Luca Nardi, pronti a entrare ...

Quando si riprenderà dall'infortunio tornerà con la Juvedurante il Mondiale , poi per gli allenamenti della prima squadra nella sosta e infine tra i convocati, da gennaio ma nel frattempo ...Non ci sarà un derby nei gironi di qualificazione di queste prime Intesa SanpaoloATP finals con due italiani qualificati tra i migliori otto under 21 del mondo. Il sorteggio effettuato oggi all'Hotel Melià, due passi dall'Allianz Cloud di Piazza Stuparich a Milano dove si ...Non ci sarà un derby nei gironi di qualificazione di queste prime Intesa Sanpaolo Next Gen ATP finals con due italiani qualificati tra i ...Si torna in campo per la serie A: ci sarà da divertirsi! Sono stati sorteggiati i gironi delle Next Gen Atp Finals, il torneo in programma da martedì 8 novembre a sabato 12 all'Allianz Cloud di Milano ...