Napoli | le ultime sul rinnovo di Spalletti

Si tratta del suo secondo gol in campionato, dopo quello di. La reazione friulana sta in un ... Leemozioni le regalano Deulofeu che con un'azione solitario si libera di un paio di ...... la terza nellecinque giornate, patita contro la Juventus di Massimiliano Allegri con l'... BaroniCLASSIFICA SERIE A:32 punti; Atalanta 27; Milan 26; Roma 25; Lazio e Inter 24; Udinese* ...(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Luciano Spalletti del Napoli è l'allenatore del mese per la Lega calcio di Serie A. "La consegna del trofeo a Luciano Spalletti avverrà nel ...Anche Aurelio De Laurentiis ha evidenziato la strana combinazione dell'estrazione del Lotto di mercoledì 2 novembre.