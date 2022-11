LIVE Ciclocross | Europei 2022 in DIRETTA | Casasola al quinto posto a metà gara | in quattro per l’oro

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Sono rimaste in tre a giocarsi il successo: le olandesi Van Empel e Alvarado con l’ungherese Blanka Kata Vas. Si sta invece staccando Denise Betsema. 15.29 Rebecca Gariboldi, grazie al ritiro di Annemarie Worst, è ora undicesima, non lontana da una top 10 che potrebbe significare molto. 15.28 Non si arrende Blanka Kata Vas, che vede Van Empel e prova ad andarsene da sola. La fenomenale olandese si mette però ad inseguirla. 15.27 E Fem Van Empel COMPLETA LA RIMONTA! Riagganciate Vas e Alvarado! 15.25 Vas e Alvarado passano sul traguardo, Betsema e Van Empel sono a 5”. Cosa ha fatto Fem Van Empel!quinta a 23”, ha quasi 30” di margine sulle avversarie, Gariboldi dodicesima a 1’34”. 15.24 Tenta il sorpasso Blanka Kata Vas su un muro durissimo, ma ormai ha ripreso la Alvarado. Dietro ...

OA Sport

L'Italia di Daniele Pontoni parte indietro nelle gerarchie: chi potrebbe provare a sorprendere è Sara Casasola, che nell'unica partecipazione stagionale in Coppa del Mondo a Tabor lo scorso 23 ottobre ...... Marco Tripisciano e Luca Sacchi ore 00:30: Coppa del Mondo prova Elite Uomini (...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Ciclocross, Europei 2022 in DIRETTA: Sara Casasola quarta dopo due giri, Van Empel compie un erroraccio e deve rincorrere Oggi, domenica 23 ottobre, dopo le prime due tappe corse negli Stati Uniti la Coppa del Mondo di ciclocross approda in Europa per la precisione a Tabor ne ...L'Italia di Daniele Pontoni parte indietro nelle gerarchie: chi potrebbe provare a sorprendere è Sara Casasola, che nell'unica partecipazione stagionale in Coppa del Mondo a Tabor lo scorso 23 ottobre ...