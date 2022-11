(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Nella serata del 3 novembre, personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore ha tratto in arresto F. V., cl.1990, e D.P.R., classe 1995, nella flagranza del reato didi diversein legno contenenti “famiglie di api”. In particolare, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno criminale dei furti in abitazione e nei fondi agricoli, che di recente ha avuto un incremento nelle zone periferiche della città di Nocera Inferiore, personale della Squadra Volante della Polizia riusciva a intercettare e bloccare, nella località Fiano, un’autovettura Fiat Fiorino di colore bianco sospetta, con duea bordo. In esito al controllo accurato, i poliziotti rinvenivano, occultati sotto un telone posizionato a ...

anteprima24.it

Proprio per assicurare un controllo in tempo reale dell'attività nellema anche un puntuale ... ad esempio, di un ribaltamento oppure in caso didell'arnia'.Proprio per assicurare un controllo in tempo reale dell'attività nellema anche un puntuale ... ad esempio, di un ribaltamento oppure in caso didell'arnia. Una spinta all'innovazione che ... Furto di arnie e uccisione di api: arrestate due persone Quella di Tiziana Sarti è una passione che è diventata un mestiere: dedicarsi alle 'sue api'. La scorsa settimana a Regnano c’è stato un tentato furto di arnie ai danni […] ...