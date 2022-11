Dramma a Beautiful | Sheila finisce in ospedale e Finn corre da lei E’ l’inizio della fine

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 novembre 2022) Pronti per le nuove anticipazioni di? Ridge e Brooke sono sconvolti dal fatto che per l’ennesima volta Eric abbia deciso di perdonare Quinn e che si dia persino la colpa del tradimento di lei. Non riescono a credere che il Forrester si faccia manipolare così da Quinn. I due non immaginano che Eric è sempre più grato alla Fuller e che è felice di averla perdonata e di poter stare al suo fianco…Nessuno però sa che in realtà Quinn, seppur molto legata a Eric, prova davvero qualcosa per Carter. Cosa succederà dunque ora? Lo scopriamo con le anticipazioni diper la puntata di lunedì 7 novembre 2022. Vi ricordiamo che la soap non andrà in onda alla domenica e ci aspetta invece lunedì, sempre alle 13,40. Proprio quando Steffy esi sono chiariti, l’improvvisa visita dial figlio rischia di ...