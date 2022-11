Alessia Pifferi ammette | «Ho avuto rapporti sessuali a pagamento | ma mai di fronte a Diana»

Leggi su open.online

(Di sabato 5 novembre 2022) La madre di, lo ha detto «nel modo più categorico»: nessun abuso sessuale è mai avvenuto dialla bambina. Così come – ha dichiarato interrogata dalla procura di Milano– non sono avvenutidialla piccola di un anno e mezzo, che a luglio è morta di stenti dopo chel’aveva abbandonata per cinque giorni nel suo appartamento di Milano. Le due accuse, mossa dai pm Francesco de Tommasi e Rosaria Stagnaro nascono da una conversazione dello scorso marzo con un uomo di 56 anni conosciuto su Tinder, rinvenuta sul telefono di lei. «Voglio baciare anche», le aveva scritto lui. «Lo farai», aveva risposto. Lei però oggi sostiene: «Non c’è stato alcun ...