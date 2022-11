Libero Tv

...che ha salutato la conclusione delle indagini dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica sulle tracce di una possibile "bomba sporca" nel Paese, definendola "abbastanza ovvia". L'...Lo ha affermato ieri sera il presidente ucraino Voldymyrnel suo consueto discorso diffuso sui social. 'Abbiamo dato piena libertà d'azione' alla missione di ispezione dell'e dopo la ... Zelensky: Aiea non ha trovato prove di "bomba sporca" in Ucraina Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...di Redazione Online Le notizie di venerd 4 novembre, in diretta. Da Kiev segnalate esplosioni a Mykolaiv, nel sud del Paese. Il presidente ucraino: Per gli attacchi russi, 4,5 milioni di ucraini sono ...