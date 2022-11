Una pancia si aggira per Vienna

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Oggi è quanto mai importante parlare di inclusività eper promuoversi, come città dedita al turismo, lo fa con una. Dopo una serie di campagne non convenzionali come “strips on OnlyFans” nel 2021, l’Ente per il turismo ditorna a collaborare con Jung von Matt DONAU, stavolta con il regista Björn Rühmann, per realizzare “Belly”, un cortometraggio surrealista che ha come tematiche la spensieratezza e l’accettazione. L’obiettivo di questa storia bizzarra, ma accattivante, è ricordare a tutti che viaggiare può essere un modo per coccolarsi e lasciarsi andare per qualche giorno, soprattutto dopo anni difficili.è una città che accoglie e incoraggia i viaggiatori ad abbracciare pienamente la sua offerta turistica senza alcuna esitazione. Nel cortometraggio, la ...