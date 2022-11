Sandro Ruotolo in ospedale per un malore | Sono vivo grazie al Servizio sanitario nazionale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Finalmente il peggio e’ passato. Solo ora vi posso raccontare quello che mi e’ successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perche’e mi ha salvato la vita ildel nostro Paese”. Lo scrive Sandro Ruotolo, giornalista ed ex senatore, sulla propria pagina Fb in cui ha pubblicato una foto dove, ricoverato in, respira con il tubo dell’ossigeno. “Mi hanno preso in tempo. Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti – racconta – arriva l’autoambulanza. Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in unromano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto”. Il post di Ruotolo ha ricevuto ...