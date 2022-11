Priolo è un problema ma non per le ragioni descritte dal Wsj

Sul futuro del polo petrolchimico pesa anche ildello smaltimento e trattamento dei reflui. E non è un caso che la natura si sia ripresa in questi decenni: i fenicotteri a, i bagnanti ...Ilè la provenienza. Secondo Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa, la società svizzera che commercializza i prodotti dell'Isab di(cioè la Litasco, controllata al 100 % ...Se la raffineria Isab in Sicilia si è ritrovata a importare solo petrolio russo non è per una strategia di Lukoil, ma per un effetto paradossale delle sanzioni ...Nonostante l’obiettivo individuato dal presidente, Francesco Di Sarcina, sia quello di «concentrare ogni possibile risorsa verso lo sviluppo delle infrastrutture di Augusta e Catania», bisogna fare i ...