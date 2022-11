Pensioni | si lascerà il lavoro con «Quota 41» L’idea del governo per evitare la Fornero

(Di venerdì 4 novembre 2022) La neoministra delMarina Calderone ha convocato le parti sociali il 4 novembre. Sul tavolo il dopo102 e il ritorno della Legge: ecco come potrà cambiare il sistemastico

La quota 102 scade epossibilità di accesso solo a chi ha raggiunto i requisiti entro la ...del governo si tornerà a poter andare in pensione solo con la Legge Fornero e con le...Il muoversi sul fronte dellesenza alcuna attenzione agli effetti di bilancio e all'... Possibilmente,passare le poche ore che mancano per la riscossione della fiducia del Parlamento, ...