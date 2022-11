‘Non so dove mi trovo’ | 87enne perde l’orientamento | ricerche andate avanti per tutta la notte

(Di venerdì 4 novembre 2022) Undi Latina Scalo nella serata di ieri ha perso. L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco è scattato dopo le mezzadellascorsa, tra il 3 e il 4 novembre, e il personale è accorso nel territorio del Comune di Sermonetal’anziano vagava. La squadra operativa dei pompieri ha battuto per l’interail territorio alla ricerca dell’difficili,fino a stamattina, mentre l’anziano che aveva dato l’allarme al 112, stava al telefono con il personale della Sala operativa che lo rassicurava circa le attività in corso. UnadiLe indicazioni del disperso, però erano confuse, arduo capire ...

Corriere della Sera

PADOVA - Prima l'intervento al ginocchio e poi un infarto. Ma per l' aziendalavorava quell' operaio fingeva di essere malato , tanto da organizzare gite in barca invece di ...solo, perchè il ...Ma questi sono ossessionati dai Rave, sembra il Jonny Stecchino, quando gli tocchi la mamma:...per il Sole divide nei tempi il cosiglio direttivo e Breton sull'auto elettrica a seconda di... La Silicon Valley sarda: dove i giovani tornano per combattere il deserto