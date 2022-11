Napoli | Spalletti | “Con l’Atalanta ci vorrà qualità e forza fisica”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) –domani impegnato al Gewiss Stadium contro, gara valida per la 13esima giornata di Serie A. Misterha parlato così oggi in conferenza stampa: “è una squadra di buoni calciatori che determinano un grande collettivo. Ci. La gara di Bergamo può essere la conferma di aver fatto dei passi in avanti importanti. La squadra si sta allenando bene. Per essere professionisti al 100% bisogna avere un comportamento corretto anche fuori dal campo, abbiamo calciatori che sono allenatori di se stessi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una siede al primo posto in classifica di Serie A con 32 punti, l'altra si trova al secondo posto a quota 27 punti: parliamo rispettivamente deldi mister Lucianoe dell' Atalanta di Gian Piero Gasperini , due compagini di fuoco che stanno dimostrando di meritarsi i piani alti della classifica. Dopo tredici giorni dopo il ...Guglielmo Stendando, ex giocatore di Lazio e Lecce, ha parlato deldie della sfida contro l'Atalanta Guglielmo Stendando, ex giocatore di Lazio e Lecce, ha parlato deldie della sfida contro l'Atalanta. Le sue dichiarazioni a Il ...La corsa Scudetto vedrà nel turno in programma in questo week end una tappa molto importante; sono infatti previste Atalanta-Napoli e Juventus-Inter, mentre il Milan affronta lo Spezia e potrebbe ...Il tecnico alla vigilia della sfida di Bergamo: “Tanti rischi, ma abbiamo molte soluzioni. Sono tranquillo perché ho visto la squadra allenarsi bene” ...