Mauritius | l’incontro felice

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un paradiso terrestre, dove culture diverse convivono in pace e armonia.è uno spettacolo più unico che raro, un vero e proprio melting pot di popoli nel rispetto reciproco: atmosfere arabeggianti, tradizioni europee, ritmi africani e rituali asiatici descrivono la civiltà creola di quest’isola nell’ arcipelago delle Mascarene, a volte definite come “le”, quando in realtàè solo una, e dà il nome allo Stato che comprende gli atolli minori di Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues. La stessa che venne scoperta dagli Arabi nel 975 d.C., successivamente dai Portoghesi nel 1505, che la battezzarono “isola del cigno”, e dagli Olandesi nel 1598, i quali omaggiarono il loro governatore, il principe Maurice van Nassau. “” per l’appunto. I vascelli orange aprirono le rotte ad una vera e ...