LIVE Ligue 1 | c'è Troyes-Auxerre

Commenta per primo La gara di stasera tra Troyes e Auxerre aprirà la 14a giornata di1 . Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite per i padroni di casa, che in casa hanno messo in fila quattro pari consecutivi. L'Auxerre ha due punti di vantaggio sulla zona ...In Serie A troviamo Udinese - Lecce ad aprire la tredicesima giornata mentre in1 giocano Troyes e Auxerre. In campo anche in Liga e Bundesliga da una parte con Girona - Athletic Bilbao e dell'...Pour lancer la 14e journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre (16e) se déplace à Troyes (12e), ce vendredi soir (21 h). Un match entre concurrents au maintien cette saison, avec des Auxerrois qui ont retrouvé d ...Le 26 avril dernier, alors que le Real Madrid était mené 4-2 par Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champ ...