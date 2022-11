Harry Potter | Warner Bros Discovery vuole altri film se J K Rowling lo consentirà

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il franchise ditornerà a nuova vita? Questa sarebbe l'intenzione del CEO di, ma solo se J.K.lo. Il capo di, David Zaslav, ha annunciato l'intenzione di sfruttare i franchise dell'azienda, e ciò include la possibilità di realizzare nuovisu, naturalmente col consenso di J.K.. "Ci concentreremo sui franchising", ha detto Zaslav durante l'assemblea con gli investitori in cui ha presentato il bilancio del terzo trimestre. "Non abbiamo undi Superman da 13 anni. Non facciamo unda 15 ...

Tom Felton è in un periodo carico di rivelazioni che faranno senz'altro piacere ai fan di. L'attore, celebre per aver interpretato il ruolo di Draco Malfoy nella saga cinematografica campione di incassi, ha da poco pubblicato un libro. Nell'autobiografia Beyond the Wand: The ...I fan disono stati avvisati: smettetela di lasciare calzini e altri oggetti sulla "tomba" di Dobby ! La morte del simpatico elfo fedele al maghetto è senza ombra di dubbio una delle scene che ha ...Il franchise di Harry Potter tornerà a nuova vita Questa sarebbe l'intenzione del CEO di Warner Bros. Discovery, ma solo se J.K. Rowling lo consentirà.Il mondo di Harry Potter potrebbe ampliarsi ancora. È l’amministratore delegato della Warner Bros. Discovery David Zaslav a parlarne durante una riunione dedicata ai guadagni del terzo trimestre della ...