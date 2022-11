Elisabetta Canalis fa la spesa al supermercato con le ciabatte di pelo

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Tu vuo’ fa’ l’americano, ‘mericano, mericano, ma si’ nato in Italy”. Quante volte abbiamo sentito questa strofa leggendaria nella canzone del 1956 di Renato Carosone? Un pezzo passato alla storia, suonato in tutto il mondo. Parole vere per molti italiani con il mito del sogno americano.ha trasformato quel sogno in realtà. A vederla per le vie di Los Angeles lei però americana lo sembra davvero. La vita in California Con la famiglia a Los AngelesNegli Stati Unitiha trovato l’amore e si è costruita una famiglia. Partita molti anni fa alla volta della California, ha prima detto sì al medico Brian Perri e poi è diventata mamma di Skyler Eva. Oltreoceano la showgirl sarda ha anche fatto fiorire la sua carriera di modella e influencer. Già famosissima da noi, ha sedimentato la sua ...