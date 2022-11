ilGiornale.it

'I 234 naufraghi a bordourgentemente. ecco perché abbiamo chiesto alle autorità marittime di Grecia, Spagna e Francia che sono le più 'in grado di fornire assistenza' (come recitano ......facilità nel trovare il gol il tecnico del Monterosi Leonardo Menichini - poi i calciatori... La cooperativa del gol è pronta aa Messina. "Devono sbarcare...". "No, ci pensi la Germania...": scontro Fratoianni-Gasparri sui migranti Prosegue il braccio di ferro tra il Governo italiano e quello tedesco sullo sbarco delle due navi Ong ferme al largo delle coste siciliane con a ...Il tema dell'accoglienza dei migranti continua a dividere il mondo politico. Ne abbiamo parlato con Nicola Fratoianni e Maurizio Gasparri ...