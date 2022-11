Curva Nord | c’è la decisione della Questura di Milano | il provvedimento

(Di venerdì 4 novembre 2022) I fatti di Inter-Sampdoria continueranno ad essere un trend ancora per un po’. Ladi, su indicazione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, ha disposto vari provvedimenti nella giornata di oggi per punire la, storica componente organizzata dei tifosi interisti., laInfatti laha disposto quattro Daspo nei confronti di quattro capi ultras ed il “divieto di accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nella“. FOTO: Getty – Inter-L’Inter si è già schierata apertamente contro i fatti di ...

