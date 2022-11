Coma Cose | «Questo nostro amore»

Circa un anno e mezzo dopo il precedente lavoro in studio "Nostralgia" , isono tornati con il nuovo album "Un meraviglioso modo di salvarsi ". Tra i due dischi Fausto Lama e California hanno attraversato un necessario periodo lontano dai riflettori - dai social ...Tempo fa ha avuto un incidente stradale ed è anche stato in. Poi in carcere ha riportato la ... una persona in questo stato può badare a se stessa anche nelle più piccolecome la sua igiene ...Ci siamo allontanati per poi ritrovarci». California e Fausto Lama, le due metà che fanno coppia nella vita e nella musica sotto il nome di Coma Cose, dopo averci fatto sognare a Sanremo cantando «se ...Roma, 4 nov. (askanews) - Dopo un periodo di pausa, esce su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica "Un meraviglioso modo di salvarsi", nuovo atteso album dei Coma Cose, il duo rivelazione ...