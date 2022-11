Antonino Spinalbese ha puntato una delle Vippone appena entrate?

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sono passate solo pochissime ore dalla puntata del Grande Fratello Vip 7 e dall’ingresso dei sei nuovi concorrenti nel reality show che, a quanto pare,dimostra di aver messo gli occhi su unanuove. Di chi parliamo? Non ci resta che scoprirlo e cosa ha riferito l’hair stylist. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le dichiarazioni diL’arrivonuovenella casa pi spiata d’Italia, pare che abbia dato vita a un triangolo amoroso tra, Giaele De Donà e la nuova arrivata, Micol Incorvaia. Nello specifico, a sbilanciarsi a proposito, ci ha pensato proprio l’hair stylist che avrebbe dichiarato che ...

e Giaele De Donà sono stati messi alle strette dagli altri concorrenti dopo che si sono appartati sotto le coperte. L'affinità trae Giaele De Donà è sempre più ...... chi è stato eliminato giovedì 27 ottobre In seguito, Alfonso Signorini ha annunciato i concorrenti immuni, ovvero Luca Salatino , Charlie Gnocchi e, con loro Antonella ...Tra i nuovi concorrenti entrati in gioco nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip c’è Oriana Marzoli. L’attrice e showgirl venezuelana in poche ore ha subito portato un ...Si sa gli amori al Grande Fratello sono uno degli argomenti che più attira l’interesse del pubblico. Ne è ben consapevole Giaele De Donà che istruisce il coinquilino Alberto sull’importanza di inscena ...