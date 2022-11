Anche a ottobre mazzata sui beni primari | quanto sono aumentati pane | latte e carne

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Non si ferma l'effetto dell'inflazione sui. I prezzi dei cereali ada livello mondiale dell'11% rispetto allo scorso anno e del 3% rispetto al mese precedenteper effetto delle incertezze rispetto all'accordo tra Russia e Ucraina per il passaggio delle navi sul Mar Nero. Èemerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dell'Indice prezzi della Fao ad. Ad aumentare rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sottolinea la Coldiretti,i prodotti dell'allevamento come la(+5,7%) e quelli lattiero caseari (+15,3%) che utilizzano cereali per l'alimentazione. In Italia a causa dell'aumento dei costi quasi una stalla su dieci ...