Abarth 595 e 695 | le novità per il 2023

In attesa della elettrica, lo Scorpione rinnova la gamma 2023 . Due i modellida 165 cavalli , prezzo da 26.800 euro, e695 da 180 cavalli, con prezzo da 30.100 euro . Due gli allestimenti Turismo o Competizione , disponibili per entrambe le motorizzazioni e ...In occasione del lancio della nuova gamma2023, la FCA Bank mette a disposizione dei clienti una proposta finanziaria che prevede una rata di 249 euro al mese per l'165 CV, che ha ...Oltre a un'offerta meglio organizzata, tra pacchetti optional e allestimenti - Turismo e Competizione -, la novità è nella tinta carrozzeria che richiama la 131 Racing Volumetrico Abarth ...© Motor1.com Copyright Abarth 595 e 695, la gamma 2023 Al debutto la tinta Arancione Racing, un omaggio alla Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth. Confermati i motori ...