Stop ai programmi di punta di Rai 2 | ecco quando andranno in onda

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 novembre 2022) In questo periodo, i palinsesti Rai sono più incerti che mai. Nelle ultime settimane, c’è stato un totale cambio di rotta che ha modificato la data d’inizio di numerosi. Forse, per favorire gli ascolti, la rete ha deciso di spostare, tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, il ritorno di alcune trasmissioni di successo. Ovviamente, questa scelta ha lasciato gli spettatori con l’amaro in bocca. Molti, infatti, non vedevano l’ora di trascorrere ore piacevoli in compagnia dei propri beniamini. Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi slittano al 2023: tutte le novità I palinsesti televisivi sono sempre soggetti a cambiamenti. Nonostante gli annunci, la situazione può sempre cambiare. Questo è ciò che sta succedendo in casa Rai. Gli ultimi mesi del 2022, infatti, assisteranno a modifiche inaspettate che, fino a qualche settimana fa, non erano state prese in ...