Renzi e le interviste a Riad per il fondo di Bin Salman | “Sono un membro orgoglioso” E definisce il genero di Trump suo “grande amico”

Sky Tg24

Pensa che quando ho guardato per la prima volta la seconda puntata - ero su un Freccia rossa per Milano - , e ho visto Lorenzointerpretare Giorgio che racconta della madre mi sono messo a ...In due diverserilasciate oggi a Repubblica e a Libero il leader radicale Benedetto ... per fare poi l'accordo con, nonostante avesse detto cento volte che non avrebbe mai fatto nulla ... Matteo Renzi a Live In Firenze: "Stiamo all'opposizione". La Russa "First reaction shock" La nostra intervista video a Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea e Lorenzo Renzi, attori della serie Tutto chiede salvezza. Intervista a Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea e Lorenzo Renzi per Tutto chiede ...Non si sa ancora se il terzo polo, cioè Italia Viva e Azione, appoggerà Letizia Moratti se l'ex vice presidente della Regione Lombardia decidesse di candidarsi a presidente in autonomia, alle elezioni ...