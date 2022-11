Padel | Mondiali 2022 | azzurre in semifinale | battuta la Germania

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’Italia femminile vola inaidi. Lehanno sconfitto con un netto 3-0 lae domani sfideranno l’Argentina per un posto nell’ultimo atto. Il primo punto è merito di Roberta Vinci e Giulia Sussarello, che hanno sconfitto Denise Hofer e Victoria Kurz 6-1 6-2 in 49 minuti di gioco. Dominio anche per Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti con un 6-1 6-0 su Milla Blaschke e Saskia Kruse. Tutto facile anche per Carolina Petrelli ed Emily Stellato con un 6-2 6-3 contro Kristina Clement e Corina Scholten. SportFace.