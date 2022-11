leggo.it

Dei cuccioli appena nati sono stati abbandonati in mezzo al bosco alle porte diSanto Stefano . A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti che hanno sentito dei lamenti mentre percorrevano la provinciale 63A nel comune di Bellegra (Roma) . Le indagini hanno incastrato ...... dove gli ospiti camminano tra i set dei film dell'. Toni piccanti invece nel sottomarino U - ... Per chi cerca un Halloween diverso il 29 ottobre laSanvitale di Fontanellato (Parma) propone ... Orrore a Rocca Santo Stefano: cuccioli appena nati abbandonati nel bosco. Denunciato un 56enne Dei cuccioli appena nati sono stati abbandonati in mezzo al bosco alle porte di Rocca Santo Stefano. A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti che hanno sentito dei ...Vampiri, zombie, fantasmi. Zucche con gli occhi vuoti e il ghigno malefico, mostri burloni e dispettosi, mummie con le bende sudicie di sarcofago ultra millenario. C’è di tutto nel cast della notte di ...