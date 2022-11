“Mi ha raccontato tutto” UeD | Ida Platano sempre più in basso | Roberta Di Padua la umilia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) UeD,Divuota il sacco: retroscena su Alessandro Vicinanza. Per Idaun colpo durissimo che ora rischia di rimettere in ballo. Nei giorni scorsi il programma è stato scosso dall’annuncio che Gemma Galgani potrebbe lasciare per un periodo. Secondo quanto riporta il sito Coming Soon, Gemma Galgani sarebbe pronta a lasciare Uomini e Donne, il programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La dama torinese era arrivata nel dating show di Maria De Filippi per cercare l’amore ma, dopo varie avventure finite male, non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Insomma nel suo futuro potrebbe esserci un nuovo progetto, ma questa volta senza il supporto di Maria De Filippi. Infatti Gemma Galgani potrebbe dare l’addio a Uomini e Donne e sbarcare a Celebrity Masterchef, lo spin off ...