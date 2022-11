LIVE Roma-Ludogorets 0-1 | Europa League calcio in DIRETTA | i bulgari conducono all’intervallo per uno a zero

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.53meritatamente avanti all’Olimpico: la squadra di Simundza ha sfruttato la fragilità del centrocampo della, che ha concesso troppe ripartenze ai, trovando la rete al 41? con il bel gol di Rick. Adesso si fa complicata per la, che deve assolutamente vincere per qualificarsi ai playoff. Ci ritroviamo per il secondo tempo tra circa dieci minuti. FINISCE IL PRIMO TEMPO!0-1! 45’+2 Ancora Rick che prova il tiro a giro da fuori, questa volta non inquadra la porta. 45? 2 minuti di recupero. 43? Adesso ladeve segnare due gol per qualificarsi: per farlo deve cambiare registro. Che gol del brasiliano. Prende palla da centrocampo e parte in velocità, ...

- Vincere per proseguire il cammino europeo. Laquesta sera all'Olimpico sfida il Ludogorets e servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non ...All'Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Europa League 2022/2023 trae Ludogorets: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Ludogorets si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Europa League 2022/23.Ludogorets 1 - 0 MOVIOLA Inizio alle 21.00 1 - Calcio d'inizio battuto dalla ...La sfida tra Roma e Ludogorets chiude il girone C di Europa League. Giallorossi e bulgari sono entrambi a quota 7 in classifica, dietro al Betis Siviglia (13) e già… Leggi ...La partita Roma - Ludogorets di Giovedì 3 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della E ...