LIVE Lazio-Feyenoord 0-0 | Europa League calcio in DIRETTA | risultato che va stretto ai biancocelesti

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:39 La posizione libera di Felipe Anderson, che spesso esce dall’area di rigore per prendere basso il pallone, sta creando non pochi problemi alla difesa del, in particolar modo a Trauner, il quale in due diverse occasioni ha rischiato di lanciare il numero 7 dellada solo verso la porta. 19:36 La partita non si è sbloccata in questi primi 45 minuti, nonostante le tante occasioni da ambo le parti. Allaquesto pareggio sta un pòper quanto visto fino ad ora, con le migliori chance che sono capitate sui piedi dei46? Duplice fischio a Rotterdam.0-0. 45? Il gioco al momento è fermo per uno scontro tra Bijlow e Hancko, con quest’ultimo che ha avuto la ...