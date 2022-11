Highlights e gol Roma-Ludogorets 3-1 | Europa League 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi dell’. I giallorossi partono bene ma con il passare dei minuti si spengono e ildiventa padrone del campo, sprecano diverse palle gol prima dello 0-1 firmato da Rick sul finire della prima frazione di gioco. Nella ripresa i ragazzi di Mourinho rientrano diversi e cambiano marcia e, con due rigori di Pellegrini, sembrano poter chiudere la partita. Ma ilpareggia con Nonato, laperò viene graziata dal Var che annulla la rete per una manata su Ibanez. Ci pensa Zaniolo a scacciare i fantasmi: 3-1. TUTTE LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ...

Nell'ultima gara della fase a gironi dell'Europa League, la Lazio perde per 1 - 0 in casa del Feyenoord e viene retrocessa in Conference League. Decisivo ...Il video deie deglidi Feyenoord - Lazio , match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a girioni dell' Europa League 2022/2023. A Rotterdam partita di grande intensità con i ...Leggi su Sky Sport l'articolo Feyenoord-Lazio 1-0, gol e highlights: biancocelesti terzi e fuori dall’Europa League ...Real Sociedad - Manchester United 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della sesta giornata del Gruppo E di Europa League 2022/23.