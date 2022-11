Gabriel Garko stringe i denti ma dovrà essere operato | tegola su Ballando con le stelle 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 3 novembre 2022) E’ chiaro chece la metterà tutta ma come si può pensare che dopo una operazione possa scendere in pista con le stesse potenzialità di prima? Purtroppo il percorso pazzesco chestava facendo sulla pista dicon lenon potràpiù quello di prima, è evidente. L’attore, in un video in cui racconta insieme a Milly Carlucci quello che sta succedendo, ha spiegato che purtroppo si è rotto il tendine e quindi si è resa necessaria una operazione. Questo significa che, scenderà nuovamente in pista sabato sera, usando un solo braccio ( e non sarà facile per lui che prova un dolore fortissimo, essendo il tendine rimasto attaccato all’osso ). Una coreografia al meglio delle sue potenzialità, sarà certamente ...