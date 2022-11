leggo.it

Sarà che ha vissuto diversi anni a Londra, sarà che il suo dna da romano cresciuto nel quartiere Portuense certo non gli fa temere un pubblico da domare a colpi di ironia, ma certoDeè a buon diritto considerato uno dei pionieri della stand up comedy italiana. Forse è anche per questi galloni guadagnatisi sul campo che il 4 novembre il comico 43enne si prende - ...Secondo il sostituto procuratore generale bresciano Enrico Ceravone, e prima di lui i pm Donato Greco eMilanesi, il loro collega milanese non aveva seguito le vie ufficiale ... Francesco De Carlo al Teatro Franco Parenti: appuntamento il 4 novembre Da bordo del volo papale – Il ginocchio stavolta è dolorante, e per la prima volta Papa Francesco è costretto, a malincuore, a rinunciare al saluto itinerante, a ...Sarà che ha vissuto diversi anni a Londra, sarà che il suo dna da romano cresciuto nel quartiere Portuense certo non gli fa temere un pubblico da domare a colpi di ironia, ma certo Francesco De Carlo ...