Fed ritocca i tassi | nuovo maxirialzo dello 0 | 75% | ai massimi dal 2008

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si tratta del quarto rialzo consecutivo da 75 punti base per la banca centrale americana nella sua lotta all'inflazione e del sesto aumento deidall'inizio dell'anno (quattro rialzi da 75 punti base, un quarto di punto in marzo e di mezzo punto in maggio) L'articolo proviene da Firenze Post.