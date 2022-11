Aspettando Atalanta-Napoli con qualche statistica storica e

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nella stagione del primo scudetto i partenopei andarono a Bergamo alla sesta giornata, il 19 ottobre. Risultato finale 2-2, nella domenica del primo gol in Serie A di Giuseppe Volpecina. Per gli orobici andò a segno anche Giuseppe Incocciati, futuro giocatore del 'Ciuccio'. -Nel campionato 1971-'72andò in scena all'ultima giornata. Una partita che nella storia del club campano significa l'ultima rete di José Altafini con quella maglia: era giunto in riva al Golfo nel 1965. -Il 30 aprile 1961, sul campo della Dea, Sante Barbato realizzò il secondo e ultimo gol con la casacca partenopea e nel massimo campionato. -del 6 gennaio 2010 significa l'explicit di Antonio Conte alla guida dei nerazzurri e l'ultima in Serie A di Jesus Datolo. P.S. Se Ottavio Bianchi ha il cuore diviso tra ...