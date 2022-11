Smalling-Roma | aria di crisi? Colpo grosso di Nedved | la situazione

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La Juventus sembra stia pensando aconsiderando quanto sta succedendo al centrale giallorosso. Cerchiamo di capire meglio. In questa stagione stiamo assistendo ad una Juventus che ha iniziato non come ci si aspettava; nonostante siamo solo all’inizio il rischio di vedere perso gran parte degli obiettivi è piuttosto alto. Nelle ultime uscite abbiamo visto un Allegri che, nelle speranza di cambiare lae dovendo fare i conti anche con una serie infinita di infortuni, ha modificato pelle alla sua squadra passando al 3-5-2; in questo sistema di gioco assume ancora più importanza il terzetto difensivo. Ruolo in cui sia Rugani sia Gatti vengono utilizzati con il contagocce e non è da escludere una loro cessione con i bianconeri che sembrano voler andare forti su. LaPresseDa ormai oltre un anno, tra i migliori ...

(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Kumbulla,, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Abraham; Belotti. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 ...... ogni tre giorni, che non prenda neppure un raffreddore a Chris, il pilastro della difesa. Eppure, nonostante tutto, José Mourinho è riuscito, dopo 12 giornate, a portare laal quarto ...Probabili formazioni Roma Ludogorets: diretta tv, le scelte di Mourinho e Simundza per la partita valida per il gruppo C di Europa League, ultima giornata.Smalling 6.5- Tiene in piedi tutta la difesa ... Recupera tutti i palloni possibili e con la sua velocità permette alla Roma di andare in superiorità numerica quando attacca. Una crescita mostruosa la ...