Lazio | Sarri | ' Testa all' Europa | non penso al derby' Poi la stoccata alla Uefa

...- Una settimana fondamentale per latra Feyenoord e derby. Ma guai a parlare della sfida con la Roma, prima in Olanda ci si gioca la qualificazione. Poi si penserà a domenica. Maurizio...Commenta per primo A 24 ore da Feyenoord -, Maurizioha parlato in conferenza stampa, da Rotterdam. Il tecnico biancoceleste ha presentato così il match di domani, decisivo per le sorti del girone di Europa League : NIENTE CALCOLI ...Appena approdati in Olanda, mister Sarri e Mattia Zaccagni sono pronti ad intervenire in conferenza stampa. Domani, infatti, è in programma una sfida fondamentale per le ambizioni ...Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Feyenoord, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Ecco le sue ...