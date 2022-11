Inter | Inzaghi | “Abbiamo approcciato bene la gara | ci godiamo la qualificazione”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Simonevenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso 2-0 contro il Bayern Monaco. “E’ una squadra di valore e lo sapevamo. Noi siamo entratiin campo approcciando nella maniera giusta la sfida e procurandoci anche varie occasioni da gol. Tutti oggi hanno giocatooggi, Asllani e Gosens hanno fatto molto, così come Bellanova e Darmian“. Il tecnico nerazzurro ha poi continuato: “Il sorteggio sarà difficilissimo essendo arrivati secondi, ma per adesso cila, ci penseremo a marzo. Adesso poniamo l’attenzione sul Campionato, dobbiamo dare continuità alle quattro vittorie consecutive, e dobbiamo cercare di recuperare tutti quei punti persi per strada”. SportFace.

