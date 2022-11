Incidente sul lavoro a Guidonia | operaio cade da un tetto | morto a 41 anni

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unè caduto da undi un capannone questa mattina, 2 novembre 2022. Il sinistro fatale è avvenuto in via Antonio Fogazzaro a, in provincia di Roma. L’uomo, un 41enne romano, è precipitato da sette metri di altezza.sul: muore a 41L’infortunio mortale è accaduto questa mattina a, dove l’, dipendente di una ditta edile, stava lavorando alla copertura di un capannone in corso di manutenzione. L’uomo è caduto da un’altezza di 7 metri. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che ildel capannone abbia ceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, in seguito a una segnalazione, e il personale dello Spresal Asl Roma 5 Tivoli. Inutili i ...

E' accaduto stamattina, in via Antonio Fogazzaro, eposto sono intervenuti i carabinieri, in seguito a una segnalazione, e il personale dello Spresal Asl Roma 5 Tivoli. Secondo una prima ......