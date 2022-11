Harry Potter | Daniel Radcliffe su J K Rowling | “Non parla a nome del cast”

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 2 novembre 2022) J.K., autrice dicontinua ad essere un argomento scottante. Le sue recenti dichiarazioni, sono risultate controverse e hanno spinto alcuni attori dela distanziarsi da ciò che ha detto.ha espresso solidarietà verso la comunità trans, distanziandosi quindi dai tweet transfobici dell’autrice, tornando are della sua lettera aperta, pubblicata nel 2020, a sostegno a chi si sente diverso. Nonostante le controversie legate alle dichiarazioni della, la Warner Bros è riuscita a portare al cinema il terzo capitolo della saga di Animali Fantastici, che però non ha subito il successo sperato. Gli attori si sono divisi, alcuni in difesa dell’autrice, come Ralph Fiennes, ma la maggior parte invece a sostegno ...