Gli insegnanti su e giù dal palco delle lezioni | dubbi e consapevolezze di un mestiere ad alta intensità

Leggi su fmag

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lo studio è impegno ad. Mi rendo conto che seguire le mieè impegnativo: i miei studenti sono seduti, bloccati in un banco per cinque ore al giorno. Alla prima ora di lezione alcuni di loro non sono ancora del tutto svegli; alla quinta sono spesso già stanchi, come chiunque abbia lavorato quasi ininterrottamente per quattro ore. L’intervallo di dieci minuti e le pause che si prendono da soli per “andare in bagno” per cinque minuti non sono necessariamente bastanti. Mi metto a posto loro: ascoltare, pensare, capire, interloquire, dialogare per cinque ore di fila ogni mattina, poi tornare a casa e studiare. Studiare è un lavoro. “Studium” significa infatti “applicazione intensa” animata inoltre da una forte motivazione. Lo studio in aula è un lavoro ad, a ...