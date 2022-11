F1 | morto Mauro Forghieri | papà della Ferrari 312 di Lauda

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lutto nel mondoFormula 1 e in quello, in particolare. Èquesta mattina a Modena, all’età di 87 anni,, ingegnerescuderia del “Cavallino Rampante” e stretto collaboratore di Enzo. E' stato direttore delle Rosse nell'epoca d'oro dei titoli di Niki: con la sua guida la scuderia di Maranello vinse sette titoli mondiali.

Lutto nel mondo della Formula 1 e in quello della Ferrari, in particolare. È morto questa mattina a Modena, all'età di 87 anni, Mauro Forghieri, ingegnere della scuderia del "Cavallino Rampante" e stretto collaboratore di Enzo Ferrari. E' stato direttore delle Rosse nell'epoca d'oro. Mauro Forghieri è venuto a mancare a Modena all'età di 87 anni. Ingegnere, progettista di auto di F1, collaboratore di Enzo Ferrari e direttore del Reparto Corse della stessa Ferrari. Si tratta di Mauro Forghieri, uno degli ingegneri più illuminati della storia dell'automobilismo italiano e mondiale, morto nella sua Modena il 2 novembre 2022 a 87 anni d'età. Profondamente emiliano.