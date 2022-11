Empoli | infortunio De Winter | il comunicato sulle condizioni del giocatore

... salvo poi rendersi conto che l'per il quale era stato costretto a uscire poco dopo si ... E così gli ha ridato fiducia contro l'e nel derby: prestazioni così così che non hanno ...TORINO - L'di Aina ha rilanciato Singo . Contro il Milan Juric gli ha dato fiducia e l'esterno non ... Titolare a Napoli, in panchina (senza entrare) contro l', in panchina (stavolta ...Il difensore belga è uscito anzitempo nel corso della gara con l'Atalanta: l'esito dei controlli EMPOLI - Giornata di esami fisici per Koni De Winter, uscito al 10" della ripresa nel corso della gara ...Empoli, arrivano brutte notizie dall'infermeria azzurra Mister Zanetti perde un giocatore. Arriva una brutta notizia per Paolo Zanetti e per l'Empoli. Nel pomeriggio è arrivato l'esito degli esami med ...