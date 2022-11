QUOTIDIANO NAZIONALE

Oggi, 2 novembre, nel giorno della commemorazione dei defunti il sindaco Gualtieri ha acceso il braciere centrale del cimitero e fatto il punto sulle ...... sulla piattaforma Artour , si potranno individuare le tombe di oltre cento star di cinema, teatro, musica e danza al Cimitero deldi Roma. La piattaforma Artour è progettata da Asce (... Al Verano, arriva l'app per trovare le tombe delle star: da Gassman a Vitti a Manfredi Oggi, 2 novembre, nel giorno della commemorazione dei defunti il sindaco Gualtieri ha acceso il braciere centrale del cimitero e fatto il punto sulle manutenzioni ...Roma. Dopo tanto peregrinare dello spirito, senza un luogo in cui poter riposare in pace ed essere anche visitato dalle migliaia di persone che tengono ancora ben saldo il ricordo delle grandi gesta d ...