Agnelli umiliato da Zhang | smacco imperdonabile | che vergogna

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il momento buio per la Juventus non ha fine: dopo l’eliminazione in Champions arriva la beffa direttamente da San Siro. Che la rivalità tra Juventus ed Inter fosse tra le più accese in Italia era fuori da ogni discussione, ma che si arrivasse a tanto era difficile da prevedere. Il momentaccio che sta vivendo la squadra bianconera è stato inasprito da un gesto sconsiderato dei nerazzurri. ANSA Foto/LaPresseLa Juventus è stata matematicamente eliminata dalla Champions League. Dopo i soli 3 punti in 5 partite, conquistati peraltro nella gara interna contro il Maccabi vinta per 3-1, i bianconeri non hanno saputo darsi un’ultima chance e si sono arresi per 4-3 anche a Lisbona, contro il Benfica. Ora toccherà sperare nell’approdo in Europa League, competizione che vedrà comunque molte squadre ostiche in campo -alcune, come i bianconeri, scese proprio dalla Champions-, che si deciderà ...