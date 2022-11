Miriam Ciobanu | investita e uccisa da ubriaco e drogato alla guida di un' auto | era uscita a piedi dopo lite con il fidanzato

Una studentessa di 22 anni,, è stata travolta e uccisa da un Suv la scorsa notte a Pieve del Grappa (Treviso) mentre camminava sul ciglio della strada. Alla guida dell'auto c'era un 23enne, residente in zona, che ...La giovanissimaè morta all'età di 22 anni dopo essere stata investita all'alba da un'Audi. Ricoverato in stato di choc il conducente. La vita della giovanissima, è stata spezzata all'...(ANSA) - PIEVE DEL GRAPPA, 01 NOV - Una studentessa di 22 anni, Miriam Ciobanu, è stata travolta e uccisa da un Suv la scorsa notte a Pieve ...Tragedia questa mattina, primo novembre, all'alba a Paderno del Grappa, in provincia di Treviso. Una giovane, Miriam Ciobanu, è stata travolta e uccisa da un'Audi, alla guida ...