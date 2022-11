L’inflazione cavalca | ancora rincari nel 2023 | Turchia in ginocchio E l’Italia?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 1 novembre 2022) Il costo della vita sta aumentando a vista d’occhio in Europa, specialmente a causa della pandemia di Covid-19 e del conflitto in corso in Ucraina. Le sanzioni contro la Russia hanno fatto schizzare alle stelle i prezzi di molti generi alimentari e le bollette di luce e gas, e le previsioni per l’ormai imminente inverno fanno tremare molte famiglie europee, comprese quelle italiane. D’altronde non c’è giorno senza che vengano lanciati allarmi sui prezzi astronomici che molti europei potrebbero ritrovarsi in bolletta. I governi stanno cercando di intervenire con misure di sostegno per le famiglie ma la preoccupazione è alta. Ma a quanto ammonteranno inel? Quale sarà il tasso di inflazione? Stando ad un’infografica pubblicata sulla piattaforma social Reddit anche per il prossimo anno dovremo fare i conti con i ...