I rave party diventano reato | cosa rischia chi li organizza e chi partecipa

(Di martedì 1 novembre 2022) Stretta sui raduni illegali nell’articolo 434-bis del Codice penale, che istituisce ildi “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica”. Chi pianifica eventi di questo tipola reclusione da 3 a 6 anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro. Critiche le opposizioni, secondo cui il testo ha una formulazione troppo vaga e potrebbe andare a colpire anche manifestazioni come cortei sindacali dei lavoratori o mobilitazioni studentesche

